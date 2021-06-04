سقوط أشهر "دجال" في شبرا.. حادثة بسيطة فضحت كل شيء

"مشاجرة عادية" كانت طرف الخيط للإيقاع بدجال يدعي محمود محمد محمود الجوهري (57 عاما)، اعتاد استخدام محل عطارة يمتلكه داخل منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية شمالي مصر، لأعمال السحر والشعوذة ليلاً يرتاده سيدات وأشخاص غريبي الأطوار، على حد تعبير شهود العيان في الواقعة أمام جهات التحقيقات.

شهود عيان يكشفون مفاجأة

"محمد .ح " (25 عاماً) أحد المتضررين من الدجال، يكشف كواليس ما حدث، حيث قال إن "علاقته بالدجال بدأت بمشادة كلامية عندما قام شقيقه الأصغر بإلقاء المياه عليه من شرفة المنزل، مما دفع الدجال لتهديده، مما دفع محمد للنزول من منزله والحديث معه فاشتبك معه ومن هنا بدأت حياته تتحول رأسا علي عقب".

قام الدجال، بحسب تعبير محمد بـ"تسليط الجن عليه"، حيث بدأ يصدر منه تصرفات غير طبيعية وكان دائم التشاجر مع أسرته داخل المنزل، مما دفع الأم إلي الاستعانة بشيخ لقراءة القرآن في المنزل وبعدها أبلغ الشيخ الأسرة بأن هناك جن مسلط عليه من قبل هذا الدجال، وفق تعبير محمد.

وتابع محمد أمام جهات التحقيق، أن الدجال يمتلك محل عطارة، لكنه كان يعمل بالمحل في أوقات غريبة من بعد صلاة الفجر حتي الساعات الأولي من الصباح بخلاف تردد ناس كثيرة عليه من خارج المنطقة غريبة الشكل، على حد قول.

وأشار الشاهد أنه ذات مرة جاءت سيدة للدجال وقامت بعمل مشكلة كبيرة معه بسبب أنه كان السبب وراء طلاقها من زوجها، كما كان أيضاً السبب في تفريق جاره عن خطيبته، مؤكداً أن هذا الدجال ألحق الأذى بالكثير من الأشخاص.

كواليس القبض على الدجال

وكشف مصدر أمني كواليس القبض على الدجال، حيث قال إنه ورد لقسم شبرا الخيمة بلاغات عديدة لتضرر مواطنين من دجال يدعي محمود الجوهري (57 عاما)، صاحب محل عطارة وعند الانتقال وفحص البلاغ قامت الشرطة بفتح المحل ولم يجدوا سوى صور وبقايا حيوانات محنطة وصور لشخصيات معروفة وغير معروفة مرسوم عليها طلاسم معينة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أنه عند سماع أقوال الشهود من أهل المنطقة تبين أنه شخص سيء السمعة يتردد عليه العديد من النساء والرجال لعمل الأعمال من جلب الحبيب وحل المشكلات الزوجية والعقم بجانب عمل أعمال لسحر أسود، بالإضافة إلى أنه يتردد عليه نساء في أوقات متأخرة من اليوم.

وأكد المصدر أنه تم القبض على الدجال من قبل مرتين، حيث تم القبض عليه في المرة الأولى عندما قام بإقامة علاقة محرمة مع سيدة جاءت له هو وزوجها بسبب شكوتها من عدم الإنجاب وتم حبسه سنة لعدم كفاية الأدلة والمرة الثانية عند حدوث حريق داخل منزله وعند انتقال القوات وجدت عنده صور لأعمال سحر داخل الشقة.

وتابع: "بتشكيل فريق من رجال الأمن وعمل الأكمنة اللازمة تم القبض عليه داخل إحدى المقاهي وبحوزته حيوانات محطة "سحلية" وأدوات تستخدم في السحر وتم عمل المحاضر اللازمة وعرضه على النيابة العامة.