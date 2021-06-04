خلال شهر.. الصندوق السيادى الروسى يتخلص من الدولار الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف، أمس الخميس، إن الصندوق السيادى الوطنى الروسى سيعمل على تصفية كل أصوله بالدولار خلال شهر، وذلك على خلفية تهديد بعقوبات أمريكية جديدة.





وفى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، قال سيلوانوف خلال المنتدى الاقتصادى فى سان بطرسبرج: "على غرار البنك المركزى، قررنا تقليص استثمارات الصندوق السيادى الوطنى بالدولار"، لافتًا إلى أن الدولار يشكل 35% من أصول الصندوق السيادى الذى تودع فيه عائدات بيع النفط فى الخارج، كما يشكل اليورو 35%.

وأعلن الوزير الروسى "تبديل أصول الدولار باليورو والذهب، للمرة الأولى، واليوان الصينى بسرعة، خلال شهر"، موضحًا أنه فى نهاية المطاف سيملك الصندوق أصولاً 40% منها باليورو، و30% باليوان، و20% بالذهب و5% بالجنيه الإسترلينى، و5% بالين اليابانى.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يعمل الكرملين منذ سنوات على فصل الاقتصاد الروسى عن العملة الأمريكية التى لا غنى عنها للتجارة الدولية، إلا أنها تجعل روسيا أضعف فى مواجهة العقوبات الأمريكية.

ويرى النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى، أندريه بيلوسوف، أنه "قرار حكيم، ويرتبط بأمور عدة، بينها التهديدات بفرض عقوبات".

بينما يأتى الإعلان قبل القمة الأولى بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، المقررة فى 16 يونيو الجارى، وفى ظل توتر شديد بين البلدين.

ووفقًا للمذكرة التى نشرها مصرف "آى إن جى"، أمس الخميس، فإن هذا القرار يعنى بيع حوالى 40 مليار دولار من الصندوق الذى تبلغ قيمته الإجمالية نحو 186 مليار دولار.