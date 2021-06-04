إقالة نائب وزير العدل فى كوريا الجنوبية بسبب اعتدائه على سائق سيارة أجرة

جدة - نرمين السيد - وقدم لى الذى تم تعيينه فى ديسمبر استقالته فى الأسبوع الماضى، وبعد فترة وجيزة من تعيينه نائبا للوزير أثيرت المزاعم بأنه تم إطلاق سراحه بعد مشادة وقعت مع سائق سيارة أجرة فى أوائل نوفمبر.
ويزعم أن لى جذب السائق من ياقة قميصه وهو فى حالة سكر بعد أن حاول السائق إيقاظه عند وصوله إلى منزله فى جنوب سيئول. كما يزعم أنه ضغط على السائق لتدمير الأدلة ذات الصلة.
وقد استدعت النيابة لى لاستجوابه لأول مرة منذ وقوع الحادث يوم الأحد الماضي، كما تحقق النيابة فيما إذا كانت تحقيقات الشرطة الأولية فى القضية قد اتبعت الإجراءات القانونية الواجبة.
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