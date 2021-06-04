هندوراس: افتتاح سفارتنا لدى إسرائيل فى القدس بنهاية يونيو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال هيرنانديز خلال اجتماع مع منتجين للبن: "سنضفى طابعًا رسميًا على ما حققناه حتى الآن خطوة خطوة، بفتح سفارتنا فى القدس" خلال الأسبوع الأخير من يونيو.
وكانت هندوراس فتحت مكتبًا تجاريًا فى القدس منذ سبتمبر 2019، ملحقًا ببعثتها الدبلوماسية المتواجدة فى تل أبيب. وفى أغسطس 2020، فتحت إسرائيل مكتبا للتجارة والتعاون فى عاصمة هندوراس، تيجوسيجالبا.
ويشكل وضع القدس أحد الملفات الشائكة فى النزاع الإسرائيلى الفلسطينى، حيث احتلت إسرائيل القدس الشرقية فى حرب 1967، وضمتها لاحقًا فى خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولى.
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