تحديث نتائج مسابقة شبه طبي 2021 بدون بكالوريا formation.sante.gov.dz

تحديث نتائج مسابقة شبه طبي 2021، الذي تم منذ ساعات وسط إقبال شديد من قبل المتقدمين في المسابقة التي تمت مؤخراً والخاصة بحاملي الثانوية بدون بكالوريا والتي تضمنت اختبار الرياضيات والعلوم الطبيعية، حيث أعلنت وزارة الصحة الجزائرية بدء الاستعلام عن نتيجة مسابقة شبه الطبي عن طريق تطبيق بعض الخطوات البسيطة بداية من الدخول على رابط النتيجة الخاص بموقع وزارة الصحة، وإضافة البيانات المطلوبة والنقر بعد ذلك على كلمة استعلام، في هذا المقال سنوضح لكل الراغبين في الاطلاع على النتيجة ابسط الطرق للوصول إلي النتيجة بعد التحديث الجديد.

ارتفع عملية الدخول على موقع البحث Google للاستعلام عن نتيجة مسابقة شبه الطبي بدون بكالوريا الجزائر 2021، وفي ظل البحث الكثيف حدث الكثير من الضغط على رابط عرض نتائج شبه الطبي، الأمر الذي استدعى إلي تحديث رابط النتيجة، التي ينتظرها الملايين من أبناء الوطن، ولاسيما بعد أن حددت وزارة الصحة أعداد الناجحين في المسابقة والذي يزيد عن عشرة آلاف شخص، يمكنكم عبر الفيديو التالي التعرف على خطوات النتيجة مباشرة.

أتاحت وزارة الصحة الجزائرية آلية الاستعلام عن نتيجة المسابقة التي انعقدت منذ فترة ليست بالقليلة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلي رابط موقع وزارة الصحة. الدخول على الصفحة الرئيسية. النقر على نتيجة شبه طبي. كتابة المرور واسم المستخدم. أضافه البيانات المطلوبة. الضغط على النتائج.

الوثائق المطلوبة للقبول في شبه الطبي

المستندات المطلوبة للتسجيل في مسابقات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستقيات والمقرر عقدها خلال الفترة القادمة بعد إعلان نتائج شبه الطبيين اليوم والتي جاءت كالتالي:

عدد 4 صور شخصية.

مستند يثبت الجنسية الجزائرية.

موقف التجنيد (الخدمة الوطنية) سواء كان تأجيل أو أعفاء.

شهادة السوابق الصحيفة رقم 3.

كشف النقاط الأصلي.

شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.

يمكنكم من خلال الدخول على رابط موقع وزارة الصحة الجزائرية (formation.sante.gov.dz) التعرف على نتائج مساعدي التمريض وأطباء الأسنان ورعاية الأطفال، إلي هنا وصلنا إلي ختام تحديث نتائج مسابقة شبه طبي 2021.