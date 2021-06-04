وزارة الدفاع السعودية 2021 الالتحاق بالكليات العسكرية 1442 بالمملكة العربية السعودية

وزارة الدفاع السعودية 2021 ، يتم من خلال التسجيل في وزارة الدفاع 1442 حيث زاد البحث عن كيفية الالتحاق بالكلية العسكرية وذلك من قبل طلاب الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك مع اقتراب فتح بابا التسجيل لطلاب الثانوية عامة للعام القادم 1443 ولذلك يجب علي الطلاب للتسجيل بوزارة الدفاع السعودية يجب معرفة واستيفاء كافة الشروط للتقديم من خلال هذا المقال سنقدم لكم شروط التقديم بالكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية .

شروط التسجيل في وزارة الدفاع 1442

لقد قامت اللجنة المركزية الخاصة بوزارة الدفاع السعودية بالإعلان بأنه سيتم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة لتلقي الطلبات وذلك كان في يوم 1 يونيو 2021 الموافق 20 من شوال 1442 ، ويجب توافر شروط معينة للقبول بوزارة الدفاع السعودية وهي كالتالي :

يجب أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية الأصل .

يجب حصول الطالب المتقدم علي الثانوية العامة لوزارة التربية والتعليم للعام الحالي لا يتم قبول الأعوام السابقة .

يجب أن يكون المتقدم حسن السلوك والأخلاق ولا يكون حكم عليه بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة

يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل علي أكثر من 80% بالنسبة للعلمي

يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل علي أكثر من 60% بالنسبة للأدبي والاختبار التحصيلي .

يجب أن يتراوح عمر الطالب المتقدم من 17 سنة إلي 22 سنة

يجب أن يتناسب طول الطالب المتقدم مع وزنه

يجب علي الطلاب اجتياز الكشف الطبي

يجب أن يجتاز الطالب المتقدم الاختبارات البدنية

يجب أن يجتاز الطلاب المقابلة الشخصية

يجب أن لا يكون الطلاب المتقدمين متزوجين

يجب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودي من هنا يجب تسجيل الدخول للطالب بالاسم وكلمة المرور في حالة الزيارة لأول مرة يجب تسجيل حساب جديد ثم يجب الضغط علي تسجيل الكليات العسكرية لوزارة الدفاع 1443 ثم يجب كتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة ثم يجب الضغط علي تسجيل الدخول .

التسجيل في وزارة الدفاع 1443