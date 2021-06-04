البنتاجون يحذر إيران من أعمال استفزازية بعد دخول سفينتين إيرانيتين للأطلسى

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تحذيرًا إلى إيران، اليوم الجمعة، من أعمال استفزازية، وذلك بعد دخول سفينتين إيرانيتين إلى المحيط الأطلسى، حسبما نقلت قناة "العربية" عن شبكة "سى إن إن" الأمريكية.





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