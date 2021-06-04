عاجل.. الأونروا تسحب مديرها فى غزة بعد تهديده بالقتل

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، سحب مديرها فى غزة، ماتياس شمالى، وذلك على خلفية تهديد بالقتل بسبب تصريحاته السابقة حول "دقة هجمات إسرائيل"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وقبل يومين، استدعى مديرو الأونروا مدير عمليات المنظمة فى غزة، ماتياس شمالى، للتشاور بعد تصريحاته بشأن القتال الذى نشب الشهر الماضى، والتى أغضبت الفلسطينيين، وقالوا إنها منحازة لإسرائيل.

وخرجت احتجاجات فى الأراضى الفلسطينية ضد تصريحات شمالى، والتى كان أدلى بها فى مقابلة مع قناة "إن 12 الإسرائيلية" فى 22 مايو الماضى، وقال فيها إنه لا يجادل فى تأكيد إسرائيل أن ضرباتها الجوية كانت "دقيقة".

ووصفت حركة حماس مدير عمليات أونروا فى غزة بعد تلك التصريحات بأنه أصبح "ناطقًا باسم جيش الاحتلال"، قائلة فى بيان: "برر السيد شمالي استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته فى إصابة أهدافه".