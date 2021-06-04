داعش الإرهابى يتبنى تفجير الكاظمية شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال التنظيم الإرهابى إن "مفرزة أمنية من مقاتليه نجحت فى اختراق التحصينات الأمنية للحكومة العراقية، وقامت بتفجير عبوة ناسفة على تجمع للشيعة أمام ضريح لهم فى منطقة الكاظمية فى بغداد".

وأكدت وسائل إعلام عراقية، أن الانفجار الذى وقع بالقرب من باب المراد فى الكاظمية، أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح.