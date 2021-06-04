خامنئى يصف المعارضة فى إيران بالأعداء

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، تطرق المرشد الإيرانى إلى الاتفاق النووى الإيرانى والعقوبات الأمريكية الموقعة على طهران، قائلاً: "نريد أفعالاً لا وعودًا لإحياء الاتفاق النووى"، فى إشارة إلى مطالب بلاده بإنهاء العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

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