نتائج المقبولين في شبه الطبي 2021 وخطوات الاستعلام بعد تحديث الرابط formation.sante.gov.dz

كشف نتائج المقبولين في شبه الطبي 2021 وخطوات الاستعلام بعد التحديث الجديد جري نتيجة الضغط الشديد علي موقع نتائج الشبه الطبي خلال الساعة الماضية والتي ارتفع فيها معدلات البحث من الملايين علي رابط نتيجة شبه الطبي، تلك المسابقة التي أعدتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتي نوهت فيها علي بعض الشروط والمعايير لاختيار المقبولين في هذه المسابقة التي انعقدت في نسختها الأخيرة.

تضمنت كشوفات النتائج اليوم نتيجة المقبولين (ناجح) ونتيجة راسب غير مسجل، لذا عليك الدخول علي رابط الاستعلام عن النتيجة المحدث الآن وفي حالة عدم المقدرة علي الوصول مباشرة إلى النتيجة الأمر يحتاج منك اتباع بعض الخطوات السهلة جدا جاءت هذه الخطوات كالتالي:

الضغط علي رابط وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تقوم هنا بالدخول إلي نتائج مسابقة الشبه الطبي 2021. اختيار احد التخصصات التي قمت بالتقديم عليها مثل (مساعد تمريض/ مساعد جراح أسنان/ عون رعاية الأطفال). تحديد الولاية التي تسكن فيها. كتابة الاسم الخاص بالمتقدم. تسجيل اللقب الخاص بك. الضغط أخيرا علي النتيجة.

قبل ساعات قليلة من الآن تم عمل بعض الإصلاحات والتحديثات الجديدة علي الموقع الرسمي لعرض النتائج، وذلك بسبب زيادة الضغط علي رابط الموقع، الآمر الذي كان متوقع، ونظرا لهذه التحديثات اصبح بإمكانك الآن الدخول علي رابط نتائج شبه الطبيين بكل سهولة ويسر وتسجيل البيانات السابق ذكرها للوصول إلى النتيجة مباشرة، وتجنب نتيجة راسب غير مسجل.

تتمني أسرة موقعكم التوفيق للجميع، كما تؤكد حرصها الشديد علي العطاء وتوضيح جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالنتيجة، لهذا الأمر تستعد أسرة الموقع خلال 24 ساعة للرد علي كل أسئلتكم وتعليقاتكم، اسفل هذا الموضوع نتائج الشبه الطبي 2021.