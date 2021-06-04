موعد مباراة سوريا والمالديف اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في تصفيات آسيا للمونديال

مباراة سوريا ضد جزر المالديف تقام اليوم الجمعة الموافق 4 يونيو 2021 في الجولة السابعة من مباريات تصفيات آسيا المزدوجة لكأس العالم، وكأس آسيا، حيث يتواجد المنتخب السوري على صدارة ترتيب المجموعة الأولى متفوقا على باقي المنتخبات المتواجدة مع نسور قاسيون في نفس المجموعة، وهي منتخبات الصين، الفلبين، المالديف، وغوام، ويأمل رفاق نبيل معلول في تحقيق الفوز ضد المالديف لمواصلة التربع على صدارة الترتيب المركز الأول المؤهل بشكل مباشر لبطولة كأس آسيا 2023، والمؤهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022، وينطلق موعد مباراة سوريا والمالديف اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ودمشق.

المنتخب السوري يلاقي منتخب جزر المالديف في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ليواصل نتائجه المبهرة في التصفيات التي خاض فيها خمس مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في كافة مبارياتها ليحصد العلامة الكالمة 15 نقطة، ويليه أقرب منافسيه المنتخب الصيني برصيد عشر نقاط، وقد بدأت سورية مشوارها في التصفيات بملاقاة منتخب الفلبين خارج الديار، وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يلاقي منتخب المالديف في الجولة الثانية، وحقق انتصار ثمين بهدفين سجلهما عمر السومة مقابل هدف وحيد، ثم التقى مع منتخب غوام، وتمكن من اكستاحه برباعية دون رد، ثم حقق انتصار ثمين ضد المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق الفوز في آخر مبارياته في التصفيات ضد المنتخب الفلبيني بهدف دون رد.

منتخب المالديف يدخل مباراته ضد سوريا متواجدا في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد ست نقاط جمعها من خوض خمس مباريات في التصفيات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في مبارتين، وخسر ثلاث مباريات، وتأمل جزر المالديف في تحقيق الفوز ضد المنتخب السوري الذي تلقى الخسارة في آخر مبارتين ظهر فيهما، حين خسر ضد كلا من البحرين بهدف مقابل ثلاثة، وضد إيران بثلاثية دون رد في إطار ودي.

ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم

6:00 توقيت مصر.

7:00 توقيت مكة المكرمة، سوريا، والكويت.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة سوريه وجزر المالديف

دبي سبورت 2 بتعليق أحمد الشحي.

أبوظبي سبورت 2 بتعليق أحمد الحامد.

الكأس الرابعة المفتوحة بتعليق أحمد المعمري.

عبر قناة سوريا دراما.

موعد مباراة سوريا والمالديف اليوم