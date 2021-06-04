موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43 شهر يونيو الخميس القادم تعرف على خطوات الاستعلام

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43 شهر يونيو 1442، يعد دعم حساب المواطن من الأمور الهامة، التي يبحث عنها الكثير من الأسر والمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنه برنامج أنشأته المملكة للحماية الاجتماعية، ولإعانة الأسر الفقيرة والمتوسطة على تكاليف الحياة، ويوفر لهم حد الكفاية من المأكل والمشرب والملبس، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب بلدان العالم، لذلك ومع اقتراب صرف الدفعة 43، وكما أوضح البرنامج على أن صرف الدفعة رقم 43 سوف يكون يوم الخميس القادم، ويجب تحديث بيانات المستفيدين باستمرار، حتى يتمكنوا من صرف الدعم المخصص لهم، وكثر البحث من قبل المهتمين عن موعد الصرف وآلية الصرف، وهذا ما سوف نوافيكم به من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.

موعد صرف الدفعة 43 لشهر يونيو

أوضح البرنامج أنه قد تقرر صرف الدفعة 43 لشهر يونيو يوم الخميس القادم الموافق 10 يونيو، وكما هو معروف ومتبع فإنه يتم صرفه الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي، فإذا صادف يوم الصرف يوم عطلة أو أجازة، يتم تقديم الصرف يوم أو تأخيره يوم.

خطوات الاستعلام

يوجد العديد من الخطوات التي يتمكن من خلالها المستفيد الاستعلام عن البرنامج، وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني من خلال شبكة الانترنت.

الضغط على أيقونة “حساب المواطن”.

الضغط على قائمة “دراسة الأهلية”.

يتم ظهور نتيجة البحث الخاصة بالمستفيد.

خطوات تحديث بيانات المستفيد

لكي يتمكن المستفيد من الاستفادة من الدعم، عليه تحديث البيانات الخاصة به بصفة مستمرة، ولكي يتمكن من تحديث البيانات لابد له من اتباع الخطوات التالية: