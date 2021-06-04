خطة مصرية لمكافحة كورونا. والهدف تطعيم الراغبين في السفر

تعول الحكومة المصرية على إجراءات تقليح جديدة ضد فيروس كورونا في التسهيل على المصريين الراغبين في السفر، خاصة العاملين في الخارج.

وأعلنت عن التدابير الجديدة في مصر كل من وزارة الصحة ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وبحسب الوزارتين، فقد تم تزويد مراكز اللقاحات الخاصة بأغراض السفر الدولي، والتي تتولى تطعيم المسافرين باللقاحات المضادة للملاريا، ويصل عددها إلى 179 مركزاً، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

الشروط المطلوبة

واستجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج، ويحتاجون لسرعة تلقي لقاحات كورونا جرى الاتفاق بين وزارتي الصحة والهجرة على أن يحتوي كل مركز من مراكز تلقى لقاحات الملاريا على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر ومنحهم لقاحات كورونا.

وقال مصدر في وزارة الهجرة لموقع"دوت الخليج" إنه يُشترط توفر "تأشيرة سفر معتمدة" لتلقي الراغبين في السفر اللقاح في المراكز المخصصة لهم.

ولفت المصدر إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارتي الصحة والهجرة لتسهيل إجراءات للحصول اللقاحات، خاصة بالنسبة للعاملين في الخارج، فضلا عن تعاون العاملين في مراكز اللقاح مع المواطنين للتيسير عليهم.

نوعية اللقاحات

وبشأن نوعية اللقاحات التي سيتلقاها راغبو السفر، قال المصدر إن الحالة الطبية للمسافر هى الفيصل في هذا الأمر لتحديد نوع اللقاح المناسب من الناحية الصحية، حيث تعتمد مصر لقاحين هما "أسترازينكا" و"سينوفارم".

وأوضح المصدر أنه حال عدم وجود أمراض تمنع تلقي لقاح "سينوفارم" الصيني سيتم تلقيح المسافرين به، حيث أن المدة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية له 21 يوما فقط، فيما تصل المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح استرازينكا 3 شهور.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على نشر كافة التفاصيل الخاصة بتطعيم المسافرين علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ليتسنى للعاملين بالخارج الموجودين في مصر التعرف على الأماكن المخصصة لتلقى اللقاح.

وبحثت وزيرتا الهجرة والصحة توثيق شهادة اللقاح، وجرى الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات اللقاح وفقا لطلب عدد من الدول.

موقع إلكتروني للمسافرين

قال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان في مصر، أن الوزارة بصدد إطلاق موقع إلكتروني خاص لتسجيل الحصول على لقاحات كورونا للراغبين بالسفر من مصر إلى الخارج.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع"دوت الخليج" أن هذه الخطوة تهدف لإنهاء عدة عراقيل يتعرض لها راغبي السفر من المصريين أو الأجانب من مصر إلى الخارج، والمتعلقة باستيفاء إجراءات السفر لبعض الدول، وأبرزها حاليا اشتراط الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتابع المصدر أن معدل الاقبال الكبير على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة للمواطنيين المصريين والمقيمين الأجانب في مصر لتلقي لقاح كورونا، شجع الوزارة على التفكير في تخصيص موقع خاص للمساغرين، حتى لا يتأخر حصولهم على اللقاح وتأخير مواعيد سفرهم.

وأكد المصدر أن إطلاق موقع حجر لقاحات المسافرين سيكون خلال أيام، بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارات السياحة والآثار والطيران المدني وبعض الجهات المعنية الأخرى في مصر.