خلال أيام.. استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الجمعة، عن رئيس شركة إيروفلوت الروسية قوله إن من المتوقع استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية في غضون أيام، بعد توقف دام سنوات.

وجرى تعليق الرحلات إلى الوجهات السياحية في شرم الشيخ والغردقة، بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وكانت الطائرة تنقل سياحا روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ في عام 2015، عندما تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها في حادث أعلنت جماعة مرتبطة بداعش مسؤوليتها عنه.

وتوقع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن يتم رفع القيود المفروضة على رحلات الطيران الروسي "التشارتر" إلى المنتجعات المصرية في المنظور القريب، لكن موسكو والقاهرة تحتاجان إلى توضيح بعض التفاصيل.

وأردف قائلا: "العمل يتواصل، لم يتبق سوى بعض التفاصيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بفيروس كورونا. آمل أن يطير سياحنا قريبا إلى شرم الشيخ والغردقة".

يشار إلى أن وفدا آخر من الخبراء الروس ممن شاركوا في فحص أمن المطارات المصرية كان قد عاد من مصر في وقت سابق، وهو ما كان قد أكده المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات سابقة ذات صلة.

وأوضح بيسكوف أنه سيتم إعداد تقرير يحتوي على نتائج ما سجله الخبراء الروس خلال زيارتهم على أن يرسل للدراسة إلى الإدارات المسؤولة بعدها، وعلى أساس ما ستخلص إليه تلك الإدارات، سيتقرر إطلاق رحلات السفر الروسية إلى المنتجعات المصرية من عدمه بشكل نهائي.