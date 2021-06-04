والد أغويرو يهاجم غوارديولا: "لم أصدق دموعه"

بشكل مفاجئ، هاجم والد النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ووصف دموعه خلال نهاية الموسم "بالزائفة".

وكان غواريدولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد بدا متأثرا بعد نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، وانهمرت الدموع من عينيه خلال كلمة الوداع لأغويرو، الذي خاض مباراته الأخيرة بالدوري مع مانشستر سيتي وقتها.

وقال غوارديولا بالوداع، إن أغويرو لاعب لا يعوض، وأنه سيفتقده كثيرا، في مقابلة انتشرت بشكل كبير، مع مراسل سكاي سبورتس من على أرض الملعب.

ولكن والد أغويرو خرج للإعلام، الخميس، ليهاجم غوارديولا، عبر مقابلة مع إذاعة "آ راديو لا ريد" الأرجنيتنية.

وقال والد أغويرو: "لم أصدق دموع غوارديولا. بالنسبة لي، لم يكن يريد أغويرو أبدا. هو يريد دائما أن يكون الرجل الأساسي في الفريق وليس اللاعبين"، وفقا لسكاي سبورتس.

وأضاف "أنا لا أؤمن بغوارديولا. لم يكن يريد لقب دوري أبطال أوروبا. هو يريد فقط أن يكون بطل القصة أينما رحل".

ولم يوضح والد أغويرو سبب التصريحات العدائية التي دفعته لمهاجمة بيب غوارديولا، وخاصة تعليق أن غوارديولا لم يرغب بتحقيق دوري الأبطال.

ووقع أغويرو مع برشلونة الإسباني، قبل أيام، بعد 10 أعوام قضاها مع مانشستر سيتي، حقق فيها 5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز.