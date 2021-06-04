جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام رسمية فى تركيا، وقع الحادث فى حى بمنطقة ينى محل، وامتد إلى الكتل المجاورة، مع تصاعد دخان أسود كثيف غطى المنطقة، دون الإشارة إلى حجم الإصابات أو الأضرار الناجمة عن الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق فى مركز لإنتاج مواد كيمائية بالعاصمة التركية أنقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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