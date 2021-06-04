أخبار اليمن : 5 دقائق من الكتابة باليد تحسّن صحة العقل

5 دقائق من الكتابة باليد تحسّن صحة العقلتمرين بسيط عبارة عن الكتابة يومياً ولمدة خمس دقائق باليد التي لا نستخدمها عادة، كفيل بأن يمنح الصحة العقلية دفعاً نحتاجه جميعاً مع التقدم بالعمر.

ففي هذه المرحلة لابدّ بحسب موقع «وومانز وورلد» أن نولي مزيداً من التفكير للحفاظ على صحة العقل وقوته، سواء بالتمارين الرياضية أو النظام الغذائي أو القيام ببعض المهام الذهنية لتحدي أنفسنا.

وقد أشارت دراسة نشرت في مجلة «Neuropsychologia» الأكاديمية إلى اهتمام العلماء بملاحظة تأثير استخدام اليد غير الطاغية على صحة العقل. فحوالي 9 من 10 أشخاص في العالم هم من الذين يكتبون باليد اليمنى، لذا فإن تجربتهم مرتكزة على المشاركين الذين يبدلون لاستخدام اليد اليسرى.

وتبين للباحثين أنه بعد 10 أيام من التمارين الكتابية 89 بالمئة من المشاركين شهد زيادة في السرعة والدقة والسلاسة في استخدام اليد اليسرى و71 من هؤلاء ظل يرى تحسنات بعد ستة أشهر من انتهاء التجربة. وتوصل العلماء في الخلاصة إلى أن التمارين المتواصلة المنتظمة قد خلقت ممرات عصبية جديدة في الدماغ، بما ساعد على تحسّن وظائف الجسم.

وكالات