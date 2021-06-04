للمرة الثالثة.. سلسلة انفجارات تضرب مصنع ذخيرة فى صربيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون فى صربيا، سُمع الانفجار الأول حوالى الـ 01:30 فجرًا فى مخزن الذخيرة بمصنع سلوبودا، الذى ينتج أجهزة منزلية، وكذلك ذخيرة مدفعية ومتفجرات.
وحسبما نقلت "رويترز"، أشارت الهيئة إلى تهشم نوافذ بعض المنازل القريبة من المصنع، كما أجلت السلطات سكان الحى.
وكان مصنع سلوبودا قد تضرر بشدة فى 1999 فى حملة جوية لحلف شمال الأطلسى على صربيا، حيث أسفر انفجار مماثل فى المصنع نفسه فى 2003، عن مقتل 3 عمال، بينما لم تسجل إصابات بعد انفجار آخر فى 2010.
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