رئيسة تايوان: لن ننسى أحداث ميدان تيانانمين أبدًا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها عبر فيسبوك، قالت إينج وين: "أعتقد أن جميع التايوانيين الفخورين بحريتهم وديمقراطيتهم، لن ينسوا أبداً هذا اليوم وسيظلون متمسكين بإيمانهم لا تهزهم التحديات"، حسبما نقلت "رويترز".
جاء ذلك تزامنًا مع الذكرى الـ 32 لأحداث تيانانمين، عندما فتحت القوات الصينية النار لإنهاء احتجاجات، قادها طلبة فى الميدان وحوله. ولم تعلن الحكومة عن عدد القتلى أبدًا، بينما تشير جماعات حقوقية إلى أن العدد يتراوح بين عدة مئات وعدة آلاف.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، تمنع السلطات الصينية أى أحداث عامة لإحياء ذكرى واقعة تيانانمين فى البر الرئيسى.
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