جدة - نرمين السيد - وحول تصريحات المرشد الأعلى فى إيران، على خامنئى، بشأن عدم منح الأهلية لبعض المرشحين، كتب كدخدائى فى تغريدة عبر "تويتر"، أن "كلمة الفصل هى للقائد الأعلى، وينبغى اتباع أحكامه".
كما نوه المتحدث باسم مجلس الدستور إلى أن "مجلس صيانة الدستور ليس مصونًا عن الخطأ"، مضيفًا: "سنعلن عن رأينا قريبًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس صيانة الدستور فى إيران: سنعلن الرأى النهائى بخصوص أهلية المرشحين قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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