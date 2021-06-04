مجلس صيانة الدستور فى إيران: سنعلن الرأى النهائى بخصوص أهلية المرشحين قريبا

جدة - نرمين السيد - وحول تصريحات المرشد الأعلى فى إيران، على خامنئى، بشأن عدم منح الأهلية لبعض المرشحين، كتب كدخدائى فى تغريدة عبر "تويتر"، أن "كلمة الفصل هى للقائد الأعلى، وينبغى اتباع أحكامه".

كما نوه المتحدث باسم مجلس الدستور إلى أن "مجلس صيانة الدستور ليس مصونًا عن الخطأ"، مضيفًا: "سنعلن عن رأينا قريبًا".