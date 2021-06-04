مقتل صحفيين اثنين من أذربيجان فى انفجار لغم قرب ناغورنى قره باغ

جدة - نرمين السيد - قتل صحفيان اثنان من أذربيجان فى ​انفجار​ لغم بمنطقة كالباجار، المجاورة لأرمينيا​ وإقليم ناغورنى ​قره باغ، اليوم الجمعة،​ حسبما نقلت قناة "العربية" عن التلفزيون الرسمى فى البلاد.





وفى تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قال مدير محطة "از تى فى"، روشان ماميدوف، إن "المصور فى محطتنا سراج ابيشوف المولود العام 1989، ومراسل وكالة الأنباء الرسمية آذر تاج، مكارم ابراجيموف قتلا فى انفجار لغم خلال قيامهما بعملهما فى منطقة كالباجار".

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