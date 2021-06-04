تثبيت ترددات قنوات المسلسلات الكورية الفضائية 2021 عبر النايل سات

تردد قنوات المسلسلات الكورية هو أكثر ما يتساءل عنه متابعي تلك المسلسلات الرائعة، فإن المسلسلات الكورية تعد من بين المسلسلات التي تنال اعجاب الملايين من متابعيها بالوطن العربي والشرق الأوسط، فهم يعشقون تلك الاعمال الدرامية والرومانسية والكوميدية والتراجيدية الرائعة التي يجسدها أبطال المسلسلات الكورية ناهيك عن المسلسلات التاريخية التي تمزج بين التاريخ والحبكة الدرامية، ولهذا يبحث عدد كبير من متابعي تلك المسلسلات عن القنوات التي تعرض المسلسلات الكورية، اليكم نوضح كيفية تثبيت وتنزيل تردد قنوات المسلسلات الكورية الفضائية 2021 عبر النايل سات آخر تحديث.

قنوات المسلسلات الكورية

استطاعت قنوات المسلسلات الكورية المختلفة أن تجذب اعجاب الملايين من المشاهدين بالوطن العربي وفي منطقتى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، وهي تقدم أفضل محتويات سواء من المسلسلات الكورية المدبلجة أو المترجمة بالعربية، بالإضافة إلى البرامج الكورية الكوميدية الشهيرة المحببة كثيرًا لنفوس المتابعين، ومن أبرز المسلسلات التي تعرضها تلك القنوات والتي حظت بإعجاب المشاهدين:

مسلسل جوهرة القصر، والذي يتحدث عن تلك الفتاة ابنة الوصيفة التي لاقت عواقب وخيمة في صغرها حتى استطاعت أن تدخل القصر الملكي مرةً أخرى بعد وفاة والدتها دون علم الآخرين بأنها ابنة الوصيفة وتدرجت حتى استطاعت أن تحصل على لقب جوهرة القصر، وتعلمت الكثير من المعلومات والمعرفة في التمريض والطب والتغذية الصحية السليمة.

المسلسل الكوري ملكي، وهو مسلسل تدور أحداثه حول بعض النساء الطموحات واللاتي يعملون طوال الوقت على التغلب على العادات والتقاليد للعثور على قوتهم.

مسلسل المملكة ، وهو مسلسل تاريخي درامي تقع أحداثه في فترة العصور الوسطى لعصر جوسون.

بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات، أبرزها:

قطرات الحب.

سوبر الأسرة.

أيام الزهور.

المتهم برئ.

السيدة كمال.

نمط يأسر الحياة.

سلم للسماء.

الرجاء البحث عنها.

مسلسل أبي غريب.

ملكة الغموض.

الضياع.

على قيد الحياة.

أنت حبي الأخير.

تردد قنوات المسلسلات الكورية الفضائية 2021

تتنوع قنوات المسلسلات الكورية التي تقدم أفضل المسلسلات للمشاهدين، وأبرز تلك القنوات:

قناة SBS Drama

ويمكن الاستمتاع باستقبال القناة ومتابعة المسلسلات الكورية التي تعرضها عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد الشبكي 11862 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4

قناة KBS World

كما يتم استقبال القناة عبر القمر الصناعي النايل سات بسهولة لمتابعة أحدث المسلسلات الكورية على التردد الشبكي 11938 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/6

قناة Arirang Korea’s Global

هي قناة متميزة لعرض المسلسلات الكورية على شاشتها الفضائية، ويتم ضبط ترددها على جهاز الاستقبال عبر القمر الصناعي العرب سات على التردد 12111 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 3/4