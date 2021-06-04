ختام تدريبات مصر وباكستان العسكرية.. وفيديو لدقة رصد الأهداف

وتضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مما عكس المستوى الراقي، الذي وصلت إليه القوات المشاركة في التدريب والسرعة والدقة في رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها.

من جانبه أكد قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني الفريق حمود الزمان على أهمية تنفيذ تدريب "حماة السماء-1" مع قوات الدفاع الجوي المصرية مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

يذكر أن شهر مايو كان حافلا للقوات المسلحة المصرية، التي خاضت تدريبات ومناورات برية وبحرية وجوية، مع دول عربية وأجنبية، في جهود مكثفة لتطوير مهارات الجيش المصري وقواته.

وجاءت العمليات التدريبية العسكرية المشتركة، بين مصر والدول الأخرى، بهدف تقوية علاقات التعاون العسكري والاستفادة من القدرات الثنائية للجانبين.