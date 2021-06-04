اعتقال لاعبة تنس من ملاعب رولان غاروس.. وكشف التفاصيل

ذكرت مصادر لرويترز، الجمعة، أن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا، اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة ووضعت تحت الحراسة، بسبب مزاعم التلاعب في نتائج المباريات.

وقال مصدر بالشرطة والاتحاد الفرنسي للتنس إن اللاعبة اعتقلت لكن دون توضيح أسباب.

لكن مصدر مطلع على القضية أشار إلى أن الاعتقال له صلة بالتلاعب في نتائج المباريات.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا في سبتمبر الماضي حول مزاعم التلاعب في نتيجة مباراة بزوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة.

وكان التحقيق في "الغش من مجموعة منظمة والفساد المباشر وغير المباشر" يتعلق بمباراة بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريشيا ماري، ضد سيزيكوفا والأميركية ماديسون بيرنغل.

وقال شاميل تاربيستشيف، رئيس الاتحاد الروسي للتنس، لوكالة الإعلام الروسية (ريا)، إنه تم إبلاغه بموقف سيزيكوفا.

وأشارت وكالة تاس للأنباء أيضا أن السفارة الروسية في باريس أُبلغت بالموقف.

ونُقل عن تاربيستشيف قوله "لم نتسلم أي وثائق تتعلق بالقضية، لذا من الصعب تقييم ما حدث".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الروسي للعبة.