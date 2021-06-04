بسبب كورونا.. فاوتشى يطالب الصين بسجلات طبية للباحثين فى مختبر ووهان

جدة - نرمين السيد - طالب خبير الأمراض المعدية الأمريكى البارز، أنتونى فاوتشى، الصين بإتاحة سجلات طبية عن 9 باحثين، ربما تحمل مفاتيح مهمة تقود إل معرفة إذا ما كان ظهور فيروس كورونا المستجد بسبب تسريبه من مختبر.





وحسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، قال فاوتشى: "أود أن أطلع على السجلات الطبية للثلاثة الذين قيل إنهم مرضوا فى 2019. هل مرضوا حقًا؟ وإذا كان الحال كذلك، فبماذا أُصيبوا؟"، فى إشارة إلى 6 باحثين من أصل الـ9.

ووسط احتدام الجدل حول منشأ فيروس كورونا، لا تزال وكالات مخابرات أمريكية تفحص تقارير عن إصابة باحثين فى مختبر صينى للفيروسات فى مدينة ووهان، بمرض شديد فى 2019، قبل شهر من الإبلاغ عن أول إصابة بالفيروس.

بينما يرفض علماء ومسؤولون صينيون فرضية التسرب من المختبر، قائلين إن الفيروس ربما انتشر فى مناطق أخرى قبل أن يدخل ووهان، وربما انتقل إلى الصين عبر واردات غذائية مجمدة، أو تجارة الحيوانات البرية.

وبحسب الصحيفة، امتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، عن الإدلاء بتعليق مباشر حول احتمال إتاحة سجلات التسعة، إلا أنه فى الوقت ذاته، نفى نفيًا قاطعًا ارتباط المختبر بتفشى الوباء.

كما أشار إلى بيان معهد ووهان لعلم الفيروسات فى 23 مارس الماضى، والذى قال فيه إنه تأكد أن أيًا من العاملين أو الخريجين أصيب الفيروس، مشددًا على أن نظرية تسرب الفيروس من مختبر صينى هى نظرية مؤامرة.