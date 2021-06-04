الشرطة الفرنسية تفكك مخيمًا للاجئين فى شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - أزالت الشرطة الفرنسية مخيمًا مؤقتًا للاجئين فى ميناء كاليه، شمال البلاد، اليوم الجمعة، حيث نقلت المئات ممن كانوا فيه، فى واحدة من أكبر عمليات تفكيك مخيمات اللاجئين خلال الأشهر الماضية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإنه منذ تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، وإعادة فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبى، بدأ المهاجرون يتوافدون على كاليه مجددًا، أملاً فى الوصول إلى بريطانيا، عبر القنال الإنجليزى. وقالت السلطات المحلية فى بيان لها، إن "عدد المهاجرين زاد بشدة فى الأسابيع الماضية"، لافتة إلى أنه "عثرنا على عدة مئات من المهاجرين فى المكان، منهم نحو 30 طفلاً". وهدمت السلطات الفرنسية مرارًا مخيمات غير قانونية، لكنها كانت تقام مجددًا فى أنحاء أخرى من البلاد.

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