إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وكانت المواجهات اندلعت فى بلدة بيتا جنوب نابلس بين جيش الاحتلال الإسرائيلى والمتظاهرين الفلسطينيين، إضافة إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر الاحتلال فى بلدة رافات شمال القدس، بعد خروج مسيرة دعت لها القوى الوطنية.
وأقام الفلسطينيون صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة فى بلدة بيتا جنوب نابلس، قبل خروج المسيرة باتجاه جبل صبيح فى البلدة، والذى أقام عليه المستوطنون بؤرة استيطانية.
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