الجيش اللبنانى يداهم معملاً لتصنيع المخدرات فى البقاع

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى فى بيان عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، مداهمة مصنع لتصنيع المخدرات فى البقاع، مؤكدًا أنه ينفذ مداهمات واسعة فى مناطق مختلفة فى البقاع لضبط معامل تصنيع المخدرات.





ومنذ يومين، كانت السلطات اللبنانية ووسائل إعلام سعودية أعلنت عن ضبط كمية من حبوب الكبتاجون فى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت، والتى كانت فى طريقها إلى السعودية، فى مولدات صغيرة، كانت وجهتها الدمام فى السعودية. وتأتى تحركات الجيش اللبنانى فى خضم أزمة "شحنة الرمان" التى تسببت فى إعلان السعودية وقف وارداتها الزراعية بالكامل من بيروت.

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