نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم المرجع الكويت.. الخطوات والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر رقم المرجع في البطاقة المدنية الكويتية من الأرقام الهامة والضروية لجميع المواطنين في الكويت ولكافة المقيمين علي أرضها، حيث يتيح هذه الرقم لحامل البطاقة متابعة المعاملات الرسمية المتنوعة بكل سهولة، ويمكن من خلال الرقم إتمام العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وبسيط، ويجب علي المقيمين والمواطنين الاستعلام عن رقم المرجع بشكل دوري، والحصول عليه حتي يحصلوا علي الخدمات المتميزة من خلال هذا الرقم، ووفرت السلطات في الكويت إمكانية الاستعلام عن رقم المرجع بشكل إلكتروني ومن ثم استخدامه في الحصول علي الخدمات المختلفة مثل الاستعلام عن المخالفات بالرقم.

ونتعرف في السطور التالية علي رقم المرجع وخدمة الاستعلام عن رقم المرجع بالإضافة إلي خطوات الاستعلام عن الرقم وطريق استخدام رقم المرجع في الاستعلام عن المخالفات وكذلك رابط الاستعلام عن رقم المرجع وغيرها من المعلومات الهامة.

ما هو رقم المرجع

رقم المرجع هو من الأرقام المدرجة في البطاقة المدنية الكويتية التي تعتبر من أهم الأوراق والمتسندات الرسمية في الكويت فهي تعد بمثابة رمز الهوية الوطنية للمواطنين أو المقيمين وتحتوي البطاقة علي بعض المعلومات الشخصية التي تكشف شخصية حاملها، ويتكون هذا الرقم من تسعة أرقام، ويتم استخدام رقم المرجع في الكثير من معاملات وزارة الداخلية في الكويت، حيث يمكن استخدامه كمعاملة لدفع المخالفات الخاصة بالمرور، وتتكون بطاقة المدنية علي النحو التالي:

تحتوي البطاقة علي الرقم المدنية لحامل.

توضح عنوان الإقامة الخاص بالشخص.

تكشف الرقم المتسلسل وفصيلة الدم الخاص بصاحب البطاقة.

خدمة الاستعلام عن رقم المرجع

توفر وزارة الداخلية في الكويتية خدمة الاستعلام عن رقم المرجع، بحيث يمكن للمواطن او المقيم معرفة رقم المرجع الخاصة في البطاقة بشكل إلكتروني حيث وفرت الوزارة الكثير من الوقت والجهد علي الأفراد، وأتاحت رقم المرجع للاستفادة في إتمام الكثير من المعاملات والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في الكويت، حيث يمكن الحصول عليه إلكتروني دون الحاجه إلي الذهاب إلي مكاتب وزارة الداخلية المنتشرة في مناطق الكويت.

طريقة الاستعلام عن رقم المرجع

يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت، الاستعلام عن رقم المرجع بشكل إلكتروني من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية وإتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

الذهاب إلي خيار الخدمات الإلكترونية الموجودة في الجزء العلوي للصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار تبويب الإدراة العامة لنظم المعلومات ومن ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن رقم مرجع الداخلية.

كتابة الرقم المدني في المكان المخصص له ومنها يتم إدخال رقم جواز السفر في الخانة الخاصة بذلك.

تحديد تاريخ انتهاء البطاقة المدينة في المكان المخصص له، ومن ثم الضغط علي أيقونة الاستعلام.

تظهر كافة المعلومات والبيانات الخاصة برقم مرجع الإقامة في البطاقة المدنية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات برقم المرجع

يستخدم رقم المرجع في الكثير من المعاملات والخدمات ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المرجع حيث يمكن الاستفسار عن الرقم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول بشكل مباشرة إلي الرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام عن المخالفات برقم المرجع.

كتابة رقم مرجع وزارة الداخلية في المكان المخصص ومن ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط علي أيقون بحث لتظهر عن المخالفات برقم المرجع.

رابط الاستعلام عن رقم المرجع

خصصت وزارة الداخلية في الكويت، رابط إلكتروني يمكن للمقيمين والمواطنين للاستعلام عن رقم المرجع حيث يتم نقل الرابط إلي الصفحة المخصصة لكتابة البيانات من أجل الحصول علي جميع الخاصة برقم المرجع.