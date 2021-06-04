اجراءات اخذ قرض الترميم من بنك التسليف، تسعى دائما المملكة العربية السعودية إلي تقديم كافه التسهيلات للمواطن السعودي، وتسهل اجراءات قرض الترميم للمنازل من خلال بنك التسليف الذي اصبح من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية، واصبح الهدف الأساسي للبنك هو تقديم قروض للمواطنين محدودي الدخل دون احتساب نسبه فوائد، وبهدف تحقيق مبدا التكافل الاجتماعي، ويسهل بنك التسليف والادخار خدمات تمويليه متعددة منها قرض الترميم و قرض آهل و قرض تمويل الأسرة وتمويل الإنشاءات وتمويل العمل الحر وغيرها من خدمات، ولكن تمويل الآسر هي من أولويات البنك.

نوضح شروط قرض الترميم، والتسهيلات التي يقدمها البنك للحصول على القرض، وتتلخص هذه الشروط الأتي.

أن يتجاوز المبنى خمس سنين من تاريخ البناء، حتى تستطيع الحصول على القرض. أن يكون مقدم الطلب هو صاحب العقار وليس المستأجر. في حاله أن قام صاحب العقار اخذ قرض لترميم المبنى، لا يستطيع الحصول على قرض مرة ثانيه إلا بعد مرور 8 سنوات. في حاله أن العقار استئجاره إلى أي وكاله حكوميه، يجب دفع الأقساط الأول. مقدم الطلب سعودي الجنسية والكفيل أيضا سعودي الجنسية. لا يقل الدخل الشهرى لمقدم لي طلب قرض التمويل عن 2000 ريال سعودي ولا يزيد عن 10000 الأف ريال سعودي. تقديم كافه الضمانات الورقية إلى البنك،وتثبت حق البنك في استرداد قيمه القرض عبر الأقساط الشهرية. ألا تزيد مساحه الأرض المبنى عن 1000 متر. الحد الأعلى من التمويل لترميم المنزل بالخرسانة يصل إلى 60000 ألف ريال سعودي.

صورة من هويه العميل الخاصة به.

مستند من سجل الأسرة، صورة من هويه الكفيل.

اصل نموذج 105 مكتوب إلكترونيا.

يتم تقديم الطلب التمويل إلكترونيا يكون شامل جميع التوقيعات ومختوم من الجهة الرسمية هي عمل الموظف.

لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوما.

امتلاك العميل على حساب شخصي إلكتروني في بنك التسليف. التسجيل من خلال الحساب وكتابه كلمه المرور، واسم المستخدم . كتابه المعلومات بطريقه صحيحه. يتم فحص البيان من الجهة المختصة بالبنك. في حاله الموافقة المبدئية، يقوم مقدم الطلب إرسال الأوراق عن طريق البريد ألسعودي.

شروط قرض الترميم بنم التسليف والادخارالمستندات المطلوبة للحصول على قرض الترميم من بنك التسليفالتسجيل الإلكتروني للحصول على قرض تمويل من بنك التسليف