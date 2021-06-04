تجديد رخصه سير للمركبات الكترونيا عبر منصة ابشر في دقائق بالخطوات

تجديد رخصه سير من اهم الخدمات التي يحتجها المواطن السعودي في حياته اليومية والتي لا يمكن الاستغناء عنها لذلك أعلنت منصة ابشر علي الخدمة علي صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت منصة ابشر عن بعض الخدمات الإلكترونية مثل الاعتراض علي المخالفات الكترونيا و الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها حديثا أيضا عبر منصة ابشر، والآن سوف نوضح لكم بالتفصيل اهم شروط الخدمة والرسوم الخاصة بالخدمة وكيفيه الوصول للخدمه بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

تجديد رخصه سير الكترونيا

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول عليها الكترونيا عبر منصة ابشر الإلكترونية والتي تمكن الأفراد داخل المملكة العربية السعودية من تجديد رخصه سيره للمركبات التي يملكونها وذلك التجديد يكون الكترونيا، كما أن المملكة تعمل علي تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وذلك نظرا لتطور وسائل الاتصال فيها والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة، كما أعلنت منصة ابشر عن الأفراد المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين لمنصة ابشر وليهم حسابات إلكترونية علي المنصة وكما أعلنت أيضا ابشر علي الرسوم الخاصة للخدمه وهي 100 ريال لكل سنه عند التجديد.

شروط تجديد الرخصة الكترونيا

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة كما أعلنت أيضا عن الشروط اللازمة والواجب توافرها في المستفيد حتي يتم تجديد رخصه السير بنجاح، وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب إحضار وثيقه تامين ساريه علي المركبة.

إحضار شهاده فحص فنيه ساريه المدة.

يجب تسديد جميع رسوم التجديد الخاصة ومخالفه التأخيرات آن وجدت.

تسديد جميع المخالفات المرورية الخاصة أن وجدت.

يجب أن لا يقل صلاحيه رخصه السير عن 180 يوم.

وبذلك نكون وضحنا الشروط الخاصة والواجب توافرها لنجاح خدمه التجديد سوف نشرح لكم كيفيه التجديد من خلال الأتي.

كيفيه تجديد الرخصة

أعلنت منصة ابشر عن كيفيه وخطوات تجديد الرخصة الكترونيا وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية لنجاح الخدمة:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.

اختيار خدمات المركبات من القائمة.

الضغط علي خدمات وبعدها تجديد رخصه سير.

تجديد رخصه القيادة

كما أعلنت منصة ابشر أيضا عن طريقه وكيفيه تجديد رخصه القيادة الكترونيا أيضا بكل سهوله والتي سوف نوضحها لكم عن طريق الخطوات الأتية: