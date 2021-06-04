محمود كهربا يتعرض لـ"حادث مروع".. وصورة تكشف ما حدث

تعرض نجم النادي الأهلي المصري ومنتخب "الفراعنة"، محمود عبد المنعم كهربا، لحادث مروري خطير، الجمعة، تحطمت فيه سيارته الخاصة.

ونشر كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته.

وعلق كهربا على الصورة: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل شيء"، في الصورة التي نشرها ظهر الجمعة، بعد الحادث مباشرة.

وبدت سيارة كهربا، وهي من نوع بينتلي، ذهبية اللون، وهي محطة الجانب، كما انفصلت الإطارات عن موقعها.

وكان كهربا قد انتقل لصفوف الأهلي، في ديسمبر 2019، في صفقة انتقال حر أشعلت الشارع الرياضي في مصر.