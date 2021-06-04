جدة - نرمين السيد - وفى كلمة له بمنتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى، اليوم، شدد بوتين على أنه لم يتم تسجيل أى حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا المستجد، معلنًا استعداد روسيا لتقديم لقاحات كورونا للزوار الأجانب القادمين إلى البلاد، حسبما نقلت "سبوتنيك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: الاقتصاد الروسى بدأ يعود إلى ما قبل الجائحة ومستعدون لتطعيم الأجانب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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