عاجل.. اندلاع حريق هائل فى مخيم للنازحين بمحافظة دهوك شمال العراق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، وصلت سيارات إطفاء دهوك العراقية إلى المخيم، لإطفاء النيران المشتعلة، وسط مطالبات السكان بإرسال فرق إضافية للسيطرة على الحريق.

ووفقًأ للشبكة، تشير المعلومات الأولية إلى أن النيران التهمت نحو 400 خيمة، ولم تتم السيطرة على النيران المشتعلة فى المخيم حتى اللحظة.