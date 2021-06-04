جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، وصلت سيارات إطفاء دهوك العراقية إلى المخيم، لإطفاء النيران المشتعلة، وسط مطالبات السكان بإرسال فرق إضافية للسيطرة على الحريق.
ووفقًأ للشبكة، تشير المعلومات الأولية إلى أن النيران التهمت نحو 400 خيمة، ولم تتم السيطرة على النيران المشتعلة فى المخيم حتى اللحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اندلاع حريق هائل فى مخيم للنازحين بمحافظة دهوك شمال العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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