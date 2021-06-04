وضع وبائى حرج.. تونس تمدد حظر التجول الليلى حتى 27 يونيو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير محلية، قالت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة التونسية، حسناء بن سليمان، إن "الحظر سيستمر من العاشرة ليلاً إلى الخامسة صباحًا، مع الإبقاء على باقى القيود المعلنة سابقًا، للحد من تفشى وباء كورونا".
فيما أشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، إلى أن "هناك تراجع فى البلاد فى عدد الوفيات أسبوعيًا"، لكنها حذرت فى الوقت ذاته من أن "الوضع الوبائى لا يزال حرجًا".
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