تحويل نقاط الراجحي إلي هدايا وطريقة اكتساب نقاط الراجحي وكيفية الاستعلام عنها. حيث يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المميزة والتي تجعله مصرف مميز أيضاً. مما نتج عنه امتلاك بنك الراجحي لعدد كبير جدا من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، كما إنه أصبح من أكبر البنوك في المملكة وأهمها، بالإضافة إلى إنه يقدم عروض مميزة للقروض باختلافها، فقد بدء الراجحي مؤخرا بتقديم خدمة جديدة للعملاء، حيث انه قام بالتعاون مع مكتبة جرير لتقديم خدمة استبدال النقاط، حتي يتم الاستفادة من هذه النقاط بتحويلها لأي منتج يقدمه جرير، وهو ما سوف نعرضه لكم اليوم داخل هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضا على عضوية التميز بنك الراجحي ومميزات العضوية ورسوم السحب النقدي خارج المملكة

تحويل نقاط الراجحي إلي هدايا

هناك العديد من العملاء داخل مصرف الراجحي يمتلكون أرصدة كبيرة. يقومون دائما بتجميع نقاط الراجحي بأعداد كبيرة؛ حتي يتمكنوا من الاستفادة منها والحصول على اكبر قدر من المكافآت، ويتمكنوا من الاستفادة بها عن طريق التحويل، كما يتم هذا التحويل عن طريق الخطوات التالية :

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الخاص بالمكافآت بمصرف الراجحي

ثم بعد ذلك القيام بالضغط على الخيار استبدال النقاط

وبعدها عليك كتابة كلمة السر واسم المستخدم بالكامل

كما يمكنك بعد ذلك كتابة الكوذ الذي سيُرسل لك عبر هاتفك، ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسالة تضم كافة المعلومات بخصوص نقاطك.

وأخيراً الضغط على خيار استخدام النقاط

كما يمكننا ذكر أيضا أن هذه النقاط يمكن تحويلها لأكثر من صورة، فيمكنك حجز بها تذاكر الطيران، أو التبرع من خلالها، علاوك على استبدالها بأحد المنتجات.

طريقة اكتساب نقاط الراجحي

كما قومنا بعرض طريقة الاستفادة بنقاط الراجحي سوف نقوم بعرض طريقة اكتسابهم. وتتبلور طريقة اكتسابها في طريقة استخدام البطاقة الائتمانية سواء بالإيداع أو بالسحب. وهناك العديد من أنواع البطاقات التي يقدمها الراجحي، وعند استخدام أياً منها يتم إضافة عدد من هذه النقاط. وتختلف قيمة هذه النقاط مابين ريال سعودي إلي خمسة ريال سعودي. كما يمكنك التعرف أيضا على كيفية فتح محفظة في الراجحي 1442 وطريقة تفعيلها وأهم الشروط المطلوبة

أولا عليك الدخول على موقع الراجحي الخاص بحساب النقاط

وبعد ذلك سيتم دخولك على صفحة حاسبة النقاط

وينبغي عليك كتابة حميع البيانات المطلوبة منك داخل هذه الصفحة.

طريقة الاستعلام عن نقاط الراجحي