طريقة شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي أو مباشر الأفراد

طريقة شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي أو من تطبيق مباشر الراجحي تعتبر من أفضل طرق إعادة الشحن الخاصة بحاملي بطاقة موبايلي في السعودية، وتوفر الشركة لعملائها خدمة شحن عديدة من أي مصرف من خلال تطبيق الهاتف الجوال مع بالطبع الكثير من الخدمات الأخرى. شحن رصيد موبايلي شحن رصيد موبايلي

تعتبر شركة موبايلي ثاني شركة من حيث عدد مستخدمي بطاقات الهواتف في المملكة ولها ملايين المستخدمين.

في إطار سعي الشركة لراحة العملاء وتوفير سبل عديدة لشحن بطاقات الهواتف أو دفع الفواتير أو تحويل الرصيد فقد تعاونت الشركة مع العديد من البنوك.

من هذه البنوك بنك الراجحي الذي يوفر طرقيتين للشحن من خلال تطبيقاته المتعددة تحت شعار “اشحن بسهولة” مثل: تطبيق الراجحي العادي أو تطبيق مباشر الراجحي الأفراد.

من مميزات طريقة الـشـحن من خلال البنك هو إمكانية الشحن بشكل مـبـاشـر وفي أي وقت بخطوات سهلة بدون الحاجة لشراء الكروت من المَحَال المختلفة.

اشحن رصيدك بالطريقة التقليدية التي تعتبر أشهر طرق شحن موبايلي وهي كالتالي:

*1400*رقم بطاقة الشحن#

اشحن رصيد من خلال البطاقة مسبة الدفع.

طريقة شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي

أول طريقة للشحن هي عن طريق تطبيق البنك العادي ويفضله بعض المستخدمون وقد جاءت خطوات شحن رصيد موبايلي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول على تطبيق الراجحي من IOS أو Android واختيار الثلاث نقط في الأعلى. اضغط على خيار “السوق الإلكتروني” ثم “ربما لاحقًا. ستظهر الجهات التي يمكنك شحن رصيد لها من تطبيق الراجحي. هنا ستقوم باختيار “شركة موبايلي”. ستقوم باختيار مبلغ الدفع الذي تريد الشحن به. ثم ستظهر لك شروط وأحكام شحن موبايلي، اختر “التالي”. ستظهر هنا صفحة الدفع النهائي، اختر “إنهاء”. ستصلك خلال دقائق رسالة تأكيد على شحن الرصيد عن طريق بنك الراجحي.

طريقة شحن رصيد موبايلي من مباشر الراجحي

طريقة شحن رصيد موبايلي الثانية هي عن طريق موقع مباشر الراجحي للأفراد، وجاءت كيفية الشحن على النحو التالي:

أولًا قم بالدخول على موقع الراجحي المباشر للأفراد. قم بتسجيل الدخول لشحن الرصيد بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم قم بإدخال الكلمة السرية المؤقتة، ثم “التالي”. اختر من أعلى الصفحة قائمة “المدفوعات”، ثم قم باختيار “السوق الإلكترونية الراجحي”. ثم اختار “سداد الفواتير” ثـم “إضافة فاتورة”. هنا ستقوم بإدخال شركة الاتصالات (موبايلي) التي تتبع لها مع رقم الهاتف المراد شحن رصيد له. إدخال قيمة الشحن ثم “استمرار”.

ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الخاص بك تفيد بإتمام عملية شحن رصيد موبايلي من خلال الراجحي.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذه المقالة على طريقة شحن موبايلي من تطبيق الراجحي أو من موقع الراجحي مباشر للأفراد.