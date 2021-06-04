رابط فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2021 https //tharwa.education.gov.dz حساب المعدل

نستعرض موقع الفضاء الرقمي لأولياء التلاميذ وذلك للإطلاع على كشف نقاط الفصل الأول 2021 من خلال الموقع الإلكتروني https //tharwa.education.gov.dz والذي يتيح التعرف على النتائج الكترونياً عبر الإنترنت، وتمكن المنصة عن بعد أولياء التلاميذ من حساب المعدل وكشف نقاط الفصل عبر منصة tharwa التعليمية، حيث شهد محرك بحث جوجل الملايين من عمليات البحث المكثفة بغرض معرفة النتائج، كما أن فضاء tharwa هو فضاء إلكتروني تم إطلاقه خصيصاً من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ويمكن من خلال هذا الفضاء الإلكتروني الاطلاع على نتائج الأبناء.

يمكن الآن الاستعلام عن كشف النقاط من خلال موقع ثروة التعليمي عبر الإنترنت حيث انهالت اليوم العديد من عمليات البحث المختلفة من قبل الطلاب وأولياء التلاميذ للدخول على رابط وزارة التربية الوطنية https //tharwa.education.gov.dz 2021 والاستعلام عن نتائج الطلاب للاطمئنان عليها، والتعرف على النتائج بكل سهولة، حيث نتابع مع قرائنا رابط الدخول وطريقة الاستعلام عن نتائج التلاميذ.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

هناك العديد من الخدمات المختلفة التي يقدمها موقع tharwa education gov dz لأولياء التلاميذ ومن بينها التعرف على حساب المعدل ومعرفة كشف نقاط الفصل ونتائج الأبناء، هذا بالإضافة الى إمكانية التعرف كالمعدلات الفصلية عبر خدمة SMS أو للإعلام عن غياب الأبناء، ويحتاج ولي الأمر لتسجل الدخول الى موقع tharwa.education.gov.dz وجود البريد الإلكتروني ورقم الجوال، واليكم بالتفصيل كيفية الدخول الى موقع tharwa من خلال رابط مباشر للدخول نستعرض لقراء موقعنا.

فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2021

هناك العديد من سلاسل البحث المكثفة عن دخول فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2021 ومن خلال هذا التقرير المفصل يمكنكم متابعة فضاء الاولياء لاستخراج درجات كشف نقاط الطلاب من خلال متابعة عدة خطوات نوضحها بالتفصيل في الفقرة التالية، مع توضيح رابط مباشر للطلاب يمكنهم الدخول عليه والمتابعة لاستخراج كشف النقاط بأسهل الطرق الميسرة الكترونياً عبر الإنترنت

استخراج كشف النقاط

يمكنكم الآن من خلال الدخول على رابط موقع https //tharwa.education.gov.dz كشف النقاط من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التفصيلية، كما يمكنكم إجراء هذه الخطوات من الجوال الخاص بكم المرتبط بشبكة الإنترنت لاستخراج النقاط 2021، ويمكنكم الآن المتابعة لتسجيل الدخول على موقع ثروة التعليمي.

رابط دخول tharwa.education.gov.dz

تأتي الخطوة الأولى في التعرف على نتائج الفصل وكشف النقاط بتسجيل الدخول الى موقع ثروة التعليمي كما هو موضح بالخطوات.

الدخول على رابط موقع ثروة tharwa.education.gov.dz ومتابعة الخطوات.

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور.

ثم إدخال الحالة المدنية وكافة البيانات الخلصة بولي أمر التلاميذ.

ثم إضافة الأبناء المتمدرسين.

ثم اختيار مدرية التربية.

إدخال الرقم التسلسلي الخاص بالتلميذ.

وسوف يظهر البيان التفصيلي لنتائج التلميذ وكشف نقاك الفصل.