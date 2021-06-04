الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار الغذاءحذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بوتيرة تعد الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام .. مشيرة الى تسجيل أسرع زيادة شهرية لاسعار الغذاء في شهر أيار/مايو الماضي.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (الفاو) بين أن أسعار الأغذية سجلت ارتفاعاً بنسبة 39.7 في المائة في مايو/ أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010م.

واوضحت ان مكونات المؤشر الخمسة ارتفعت كلها مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والزيت والحبوب والسكر، ما جعل المؤشر يصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2011م.

ويعزى زيادة تكلفة الأغذية إلى تجدد الطلب في عدد من البلدان، وتعطل الإنتاج بسبب جائحة (كورونا) حيث أدى اضطراب الأسواق بسبب تقييد حركة التنقل إلى ارتفاع الأسعار.

وحذر خبراء من أن تؤدي كثرة الطلب وقلة الإنتاج إلى ارتفاع التضخم تزامناً مع عودة الحركة الاقتصادية الدولية بعد رفع قيود الإغلاق.

لكن مؤشر الفاو يتوقع إنتاجاً عالمياً غزيراً للحبوب هذا العام، ما سيساهم في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، واستعادة بعض الصناعات لقوتها.