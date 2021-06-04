واشنطن: الحوثيون يتعمدون إطالة الصراع فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وبعد عودة المبعوث الأمريكى الخاص تيم ليندركينج، من المنطقة، قالت الخارجية الأمريكية: "يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة فى وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من 7 أعوام، والذى تسبب فى معاناة تفوق الوصف للشعب اليمنى".

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