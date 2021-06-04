استقالة قائد القوات الجوية فى كوريا الجنوبية بعد انتحار ضابطة

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الرئيس مون جيه إن، إنه قبل استقالة رئيس أركان القوات الجوية الجنرال لى سيونج - يونج، الذى أصدر فى وقت سابق بيانا قال فيه إنه يقر "بالمسؤولية الجسيمة" عن وفاة المرأة.

وجاءت استقالة لى بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع أن ضابطا فى سلاح الجو اعتقل للاشتباه فى أنه تحرش بالمرأة داخل سيارة فى مارس أثناء عودتهما إلى قاعدتهم بعد اجتماع عشاء.

ووفقا لعريضة رئاسية قدمتها عائلة المرأة، فقد أبلغت الضابطة القضية لرؤسائها لكنها قتلت نفسها فى مايو بعد أن حاولوا التستر على الحادث، وضغطوا عليها للتوصل إلى تسوية خاصة مع المعتدى عليها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وحتى اليوم الجمعة، وقع أكثر من 340 ألف شخص على العريضة التى دعت إلى معاقبة مسؤولى القوات الجوية المتورطين فى أى تستر.

لطالما تعرض جيش كوريا الجنوبية لانتقادات بسبب إخفاقه فى حماية القوات النسائية والضابطات من التحرش الجنسى والعنف.

وفى عام 2013، قتلت ضابطة فى الجيش نفسها بعد أن تعرضت لمضايقات من قبل رئيس رجل ضغط عليها لممارسة الجنس معه وقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين.

أما فى عام 2017، قتلت ضابطة فى البحرية نفسها بعد أن اغتصبها ضابط كبير، وحكم عليه لاحقا بالسجن 15 عاما.