نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد تصديقات الخارجية الكويتية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر وزارة الخارجية في الكويت، الكثير من الخدمات المميزة بشكل إلكتروني حيث وفرت الكثير من الوقت والجهد علي المواطنين والقميمين، بالإضافة إلي تنظيم المعاملات بدقة عالية، ومن هذه الخدمات خدمة حجز موعد بشكل مسبق للتصديقات أو لإنهاء أي معاملات خاصة بوزارة الخارجية مثل الخدمات الخاصة بجوازات السفر، حيث تشترط الوزارة مثل العديد من الوزارات في الدول العربية ضرورة حجز موعد خاصة بعد تفشي حائجة فيروس كورونا ولتنظيم العمل في المكاتب المختلفة، ووفرت وزارة الخارجية عدد من قنوات التوصل حيث يمكن زيارة مقرها الرئيسي أو فروع الإدارات القنصيلة بالإضافة إلي أرقام التواصل.

وفي السطور التالية نتعرف علي كيفية حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية، وكيفية حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية ومواعيد عمل مكتب التصديقات والخدمات القنصيلة وفروع الإدارة القنصلية وغيرها من المعلومات الهامة.

حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية

أتاحت وزارة الداخلية في الكويت خدم حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية بشكل إلكتروني، ضمن الخدمات المميزة للوزارة لجميع الأفراد حيث يمكن حجز موعد عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة علي موقع وزارة الخارجية في الكويت. الذهاب إلي خيار موعد خدمة التصديقات الشؤون القنصلية ومن ثم يتم إدخال الرقم المدني ورقم الجوال. اختيار نوع المعاملة المرغوبة ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة التالي. تحديد الفترة صباحية أو مسائية ومن ثم إدخال تاريخ الموعد المطلوب. الضغط علي أيقونة التالي ليتم حجز الموعد بشكل ناجح.

خدمات وزارة الخارجية الكويتية

تقدم وزارة الداخلية الكويتية العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين علي أرضها حيث أتجهت الوزارة إلي تقديم الخدمات الإلكترونية لتوفر الوقت والجهد علي الأفراد ومن أهم الخدمات التي تقدمها ما يلي:

الخدمات الخاصة بعقود الزواج والطلاق وخدمات حصر الورثة.

توفر التوكيلات والشهادات الدراسية وكذلك شهادة حسن السير والسلوك.

خدمات عقود العمل للأفراد وعقود العمل التجاري والوكالة التجارية.

الفواتير التجارية والتقارير الطبية وكذلك الإجازات المرضية.

خدمات جواز السفر وبيانات رخص القيادة وشهادة الراتب.

الخدمات الخاصة بشهادات الوفاة والميلاد وشهادات لمن يهمه الأمر.

حجز موعد تصديقات الخارجية الكويتية

تتيح وزارة الخارجية في الكويت خدمة التصديقات وذلك عبر فرعين لها، الأول في المقر الرئيسي بمنطقة الشيويخ الإدارية، والفرع الثاني بمركز خدمة المواطن في منطقة صبحان، ويكون العمل في المواعيد الرسمية لعمل الوزارة علي أن يتم الاحتفاظ بصورة باركود حجز الوزارة علي الهاتف الجوال لتقديمه لموظف الاستقبال عند الذهاب في الموعد المجوز بشكل مسابق للحصول علي التصديق، ويمكن أيضا الدخول مباشرة إلي الرابط المخصص لحجز موعد التصديقات والحصول علي الخدمة بشكل مباشرة.

مواعيد عمل مكتب تصديقات وزارة الخارجية الكويتية

يمكن للمواطنين والمقيمين وجميع الأفراد الحصول علي الخدمات التي تقدمها مكتب تصديقات وزارة الخارجية من خلال من خلال قنوات الاتصال التي وفرتها الوزارة والتي جاءت علي النحو التالي: