مكتبة جرير اون لاين وأفضل عروض الجوالات

مكتبة جرير اون لاين تعد من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل العملاء داخل المملكة العربية السعودية سواء من السعوديين أو المقيمين والراغبين في شراء العديد من الأجهزة المتميزة والاستفادة من الخدمات التي تقديمها المكتبة، فمن خلال عروض مكتبة جرير يتم توفير أفضل الأجهزة للعملاء، بالإضافة إلى توفير مكتبة جرير توصيل للعملاء دون الحاجة إلى تحمل عناء التوجه إلى أماكن مكتبة جرير في السعودية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مكتبة جرير اون لاين.

مكتبة جرير اون لاين

تقدم مكتبة جرير اون لاين من خلال الموقع الرسمي لمكتبة جرير العديد من العروض والتخفيضات الهائلة للعملاء والتي من خلالها يمكن الحصول على خامات متميزة ومضمونة من قبل المكتبة، ويقبل الأفراد على متابعة مكتبة جرير السعودية اون لاين لمعرفة كافة العروض الجديدة والمتميزة المقدمة من خلالها.

عروض جرير للهواتف الذكية

توفر المكتبة العديد من أجهزة الجوالات العالمية والتي تناسب جميع فئات المستخدمين داخل المملكة بالإضافة إلى تقديم المكتبة إمكانية تقسيط الجوالات بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل ومن أهم عروض جرير جوالات ما يلي:

عروض جرير هواوي

تعد أجهزة هواوي من الأجهزة الأكثر رغبة نظرًا لمواكبتها للتطور وتوفيرها لاحدث الأجهزة بأفضل الخامات وقامت المكتبة بتوفير بعض الأجهزة المتميزة من هواوي مثل:

هواوي بي 40 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت ويدعم الجهاز الشبكات حتى الجيل الخامس وقامت المكتبة بعمل عرض مميز على الجهاز ليحصل عليه العميل بسعر 2999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 3829 ريال.

هواوي بي 40 برو بلس ذو سعة تخزينية 512 جيجا بايت ويتوفر الجهاز بلون أسود سيراميك كما يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس وتم توفير الجهاز بنسبة خصم 10% ليحصل عليه العملاء بسعر 4319 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من 4799 ريال.

عروض جرير سامسونج

تتميز أجهزة سامسونج بالخامات المتميزة والعمل على سهولة الواجهة والنظام لراحة العملاء ولذا يقبل عليه الكثير من العملاء ومن أفضل أجهزة سامسونج داخل مكتبة جرير:

سامسونج جالكسي أي 21 الترا ويأتي الجهاز بمساحة داخلية 256 جيجا بايت وتم توفيره بلون فضي فانتوم ويحصل العميل على خصم 15% من قيمة الجهاز ليتم دفع مبلغ 4599 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال.

جوال أوبو رينو 5 برو ذو السعة التخزينية 256 جيجا بايت والمدعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 2799 ريال شاملة الضريبة بالإضافة إلى الحصول على هدايا بقيمة 200 ريال سعودي.

جوال أوبو A93 ذو السعة التخزينية 128 جيجا بايت والجهاز يدعم حتى شبكات الجيل الرابع بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال ليحصل العميل على نسبة خصم 17%.

عروض جرير أوبو