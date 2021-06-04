أسعار سيارات جي ايه سي في السعودية وعروض على موديلات 2020

أطلقت شركة جي ايه سي بالتعاون مع شركة الجميح للسيارات، عروضًا على سيارات جي ايه سي التي تحتوي على مميزات عديدة في جميع موديلاتها، الأمر الذي مكنها من جذب انتباه المستهلك السعودي.
وقد نجحت السيارة المملوكة للشركة الصينية في اختبار برنامج c-ncap الصيني للأمان، وذلك لامتلاكها نظام أمان قوي.أسعار سيارات جي ايه سي 2021 في السعودية
تقدم جي ايه سي موديلات عديدة بتجارب أداء ومواصفات مختلفة ومميزة؛ لتناسب جميع الأذواق والاحتياجات، وعلاوة على ذلك فهي تلبي العديد من رغبات المتعاملين مع سوق السيارات السعودي.1- موديل ga4 2021
يبدأ سعر هذا الموديل من سعر 45640 ريال.2-موديل ga8 2021
تطرح شركة الجميح هذا الموديل بسعر يبدأ من 68 ألف ريال.3- موديل gs3 2021
وبالإضافة إلى موديل ga4 وموديل ga8، فإن العرض يشمل أيضًا موديل وموديل gs3 والذي يأتي بسعر 46450 ريال.4- موديل gs4 2021
يأتي هذا الموديل في المملكة بسعر يبدأ 56 ألف ريال سعودي.5-موديل gs5 2021
وبجانب ما سبق، تطرح الشركة الصينية هذا الموديل بسعر 72900 ريال6-موديل gs8 2021
وعلاوة على ذلك، يأتي سعر هذا الموديل يبدأ من 89 ألف و 850 ريال.7- موديل gn6 2021
وفي الوقت نفسه، يتوفر هذا الموديل في المملكة بسعر يبدأ من 96 ألف و 880 ريالعروض جي ايه سي على أسعار موديل 2020
طرحت الشركة الصينية بالاشتراك مع وكيلها في السعودية شركة الجميح، مجموعة من العروض على سيارات جي إيه سي موديلات 2020 وتفاصيل العروض فيما يلي:
1- موديل ga4 2020 بسعر 43 ألف و100 ريال.
2- موديل gs8 2020 بسعر 81 ألف و400 ريال.
3- موديل 2020 gn8 بسعر 88 ألف و900 ريال.
ملحوظة مهمة: أسعار ضريبة القيمة المضافة وأسعار التسجيل وأسعار اللوحات غير متضمنة في الأسعار السابق ذكرها.عروض جي ايه سي على خدمات ما بعد بيع موديلات 2020
وفي نفس الوقت، تقدم شركة جي ايه سي بالاشتراك مع شركة الجميح عروضًا مميزة على سياراتها موديل 2020 التي تم بيعها حديثًا وهي كالتالي:
أولًا يوجد ضمان عام على السيارات المشمولة في عروض موديلات 2020 لمدة 5 سنوات.
ثانيًا يمكنك استخدام السيارة كما شئت خلال الـ 5 سنوات لأن العرض غير مرتبط بعدد كيلومترات محدد.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل العروض على خدمات ما بعد البيع 60 شهرًا من خدمات المساعدة على الطريق.
الوسوم
أطلقت شركة جي ايه سي بالتعاون مع شركة الجميح للسيارات، عروضًا على سيارات جي ايه سي التي تحتوي على مميزات عديدة في جميع موديلاتها، الأمر الذي مكنها من جذب انتباه المستهلك السعودي.
وقد نجحت السيارة المملوكة للشركة الصينية في اختبار برنامج c-ncap الصيني للأمان، وذلك لامتلاكها نظام أمان قوي.أسعار سيارات جي ايه سي 2021 في السعودية
تقدم جي ايه سي موديلات عديدة بتجارب أداء ومواصفات مختلفة ومميزة؛ لتناسب جميع الأذواق والاحتياجات، وعلاوة على ذلك فهي تلبي العديد من رغبات المتعاملين مع سوق السيارات السعودي.1- موديل ga4 2021
يبدأ سعر هذا الموديل من سعر 45640 ريال.2-موديل ga8 2021
تطرح شركة الجميح هذا الموديل بسعر يبدأ من 68 ألف ريال.3- موديل gs3 2021
وبالإضافة إلى موديل ga4 وموديل ga8، فإن العرض يشمل أيضًا موديل وموديل gs3 والذي يأتي بسعر 46450 ريال.4- موديل gs4 2021
يأتي هذا الموديل في المملكة بسعر يبدأ 56 ألف ريال سعودي.5-موديل gs5 2021
وبجانب ما سبق، تطرح الشركة الصينية هذا الموديل بسعر 72900 ريال6-موديل gs8 2021
وعلاوة على ذلك، يأتي سعر هذا الموديل يبدأ من 89 ألف و 850 ريال.7- موديل gn6 2021
وفي الوقت نفسه، يتوفر هذا الموديل في المملكة بسعر يبدأ من 96 ألف و 880 ريالعروض جي ايه سي على أسعار موديل 2020
طرحت الشركة الصينية بالاشتراك مع وكيلها في السعودية شركة الجميح، مجموعة من العروض على سيارات جي إيه سي موديلات 2020 وتفاصيل العروض فيما يلي:
1- موديل ga4 2020 بسعر 43 ألف و100 ريال.
2- موديل gs8 2020 بسعر 81 ألف و400 ريال.
3- موديل 2020 gn8 بسعر 88 ألف و900 ريال.
ملحوظة مهمة: أسعار ضريبة القيمة المضافة وأسعار التسجيل وأسعار اللوحات غير متضمنة في الأسعار السابق ذكرها.عروض جي ايه سي على خدمات ما بعد بيع موديلات 2020
وفي نفس الوقت، تقدم شركة جي ايه سي بالاشتراك مع شركة الجميح عروضًا مميزة على سياراتها موديل 2020 التي تم بيعها حديثًا وهي كالتالي:
أولًا يوجد ضمان عام على السيارات المشمولة في عروض موديلات 2020 لمدة 5 سنوات.
ثانيًا يمكنك استخدام السيارة كما شئت خلال الـ 5 سنوات لأن العرض غير مرتبط بعدد كيلومترات محدد.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل العروض على خدمات ما بعد البيع 60 شهرًا من خدمات المساعدة على الطريق.
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