أسعار الموبايلات مكتبة جرير أفضل عروض ايفون وأوبو

أسعار الموبايلات مكتبة جرير من أكثر الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية في حالة رغبتهم في شراء جوال جديد أو تحديث الجوال الحالي، فمن خلال عروض جرير للجوالات يمكن الحصول على أفضل الماركات العالمية من مكتبة جرير بأسعار تنافسية، ومن أهم هذه العروض عروض جرير هواوي وكذلك جرير سامسونج ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسعار الموبايلات مكتبة جرير.

أسعار الموبايلات مكتبة جرير

تختلف أسعار الموبايلات مكتبة جرير لتتناسب وجميع الأفراد والفئات من داخل المملكة فيمكن الحصول على الجوالات من أسعار تبدًا فقط من 200 ريال سعودي، وتوفر المكتبة أنواع متعددة من الجوالات من أهمها أجهزة جوالات هواوي، أجهزة سامسونج، أجهزة أبل ايفون.

عروض جرير للجوالات 2021

تقوم مكتبة جرير بتوفير عروض متميزة على الجوالات بنسب خصم مختلفة قد تصل إلى 35% على الجوالات الجديدة وتصل في بعض الأحيان إلى 44% في بعض الجوالات المجددة.

جوال أبل ايفون 12 ميني تم توفير الجهاز بسعة تخزينية 64 جيجا بايت ولون أحمر، يدعم الجهاز الشبكات حتى الجيل الخامس بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال وبذلك يوفر العميل حتى 300 ريال سعودي.

جوال أبل ايفون12 برو ماكس بسعة تخزينية 256 جيجا بايت ولون ذهبي بالإضافة إلى دعم الجهاز لشبكات الجيل الخامس وتم توفير الجهاز بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال.

جوال أبل ايفون 12 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت واللون الفضي بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال.

جوال أبل ايفون 11 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت ولون أخضر والجهاز من الأجهزة المجددة بدرجة (أ) وتم توفيره بسعر 3686 ريال سعودي بدلًا من 5479 ريال بنسبة خصم 33% من قيمة الجهاز الفعلية.

جوال اوبو A93 بسعة تخزينية 128 جيجا بايت ذو اللون الأسود وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال ليستفيد العميل بنسبة خصم 17%.

جوال اوبو رينو 5 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت و12 جيجا رام كذاكرة وصول عشوائي بسعر 2799 ريال سعودي ويتم حصول العميل على هدايا قيمة بقيمة 200 ريال سعودي.

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