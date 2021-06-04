تويتر وفيسبوك يحظران حسابات نجل نتنياهو

جدة - نرمين السيد - وحظرت المنصتان، أمس الخميس، حسابات يائير نتنياهو بعد دعوته مناصريه للتظاهر أمام منازل أعضاء يمينيين فى الكنيست يعتزمون الانضمام إلى حكومة الوحدة بقيادة نفتالى بينيت ويائير لابيد، والتى ستطوى حال المصادقة عليها 12 عاما متوالية لوالده فى السلطة.

ونشر نجل نتنياهو عنوان عضو الكنيست نير كورباخ عن حزب "يمينا" داعيا أنصار الليكود إلى التظاهر أمام منزله، رغم أن فيسبوك تحظر نشر العناوين الشخصية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونشر الحزب بيانا باللغة الإنجليزية بحسابه الرسمى على تويتر، دعا فيه المدير التنفيذى للشركة جاك دورسى والرئيس مارك زوكربيرج إلى وقف ما وصفوه بـ "الرقابة السياسية" و"المعايير المزدوجة"، بحسب موقع "واللا" العبرى.