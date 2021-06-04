بريطانيا تجيز تطعيم الأطفال ضد كورونا بلقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وافقت الجهة المنظمة للأدوية فى بريطانيا، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح "فايزر بيونتيك" المضاد لكورونا، فى تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عامًا، وذلك بعد موافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على القرار.





وحسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، يُطعم الأطفال بين 12 و15 عاماً بالفعل فى الولايات المتحدة بلقاح فايزر، فى حين تعتزم فرنسا وألمانيا التطعيم بنفس اللقاح هذا الشهر. وفى بيان لها، قالت جون رين، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية: "خلصنا إلى أن لقاح فايزر بيونتيك آمن وفعال فى هذه المرحلة العمرية، وأن فوائد اللقاح تفوق أى مخاطر".

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