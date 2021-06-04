إثيوبيا تتراجع وتعلن عدم تنفيذ الملء الثانى لسد النهضة كاملا

جدة - نرمين السيد - أعلنت إثيوبيا، أنها ستبدأ تنفيذ الملء الثانى لسد النهضة 22 يوليو المقبل رغم وجود اعتراضات من مصر والسودان، القرار الذى اعتبره محللون تراجعا إثيوبيا لتجنب المواجهة مع مصر والسودان.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى سيليشى بيكيلى، أمس الخميس، إن بلاده ستبدأ فى تنفيذ الملء الثانى للسد 22 يوليو المقبل، وإنها فى سباق مع الزمن للانتهاء من بعض الأعمال الهندسية فى البوابات الـ13 قبل التخزين القادم، مضيفا أنه سيتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 مترا بدلا من 595 مترا. وقال الوزير الإثيوبى إن مصر لن تتضرر من الملء الثانى لنجاحها فى تخزين 130 مليار متر مكعب من المياه خلف السد العالى، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من سد النهضة فى العام 2023، ويمكن تشغيل أول توربينين لتوليد الطاقة فى أغسطس.

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