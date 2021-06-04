الشرطة البريطانية: إخلاء ميدان ليستر بالعاصمة لندن بسبب تهديد أمنى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية، لم يتضح على الفور طبيعة التهديد الأمنى الذى علنته الشرطة على حسابها على موقع "تيوتر".
وتشهد بريطانيا من وقت لآخر عمليات إرهابية لذئاب منفردة، وفى مارس الماضى أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، عن إلقاء القبض على رجل للاشتباه بضلوعه فى جرائم إرهاب وحيازة مواد متفجرة.
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